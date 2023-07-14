Итальянский тренер передала послание Роману Костомарову

Известный тренер танцоров, медалистка Олимпиады-2002 Барбара Фузар-Поли через «CЭ» обратилась к российскому фигуристу Роману Костомарову, который недавно выписался из больницы после долгого лечения от тяжелой болезни.

— Хочу вас попросить об одолжении. Как вы знаете, меня нет в соцсетях, это мое сознательное решение. И я хотела попросить... Может, вы сможете передать послание Роману Костомарову? Послание надежды. Он катался со мной рядом, и я следила за ним с замиранием сердца, когда он столкнулся с этими проблемами. Сейчас я вижу, что он возвращается к жизни. Я хочу пожелать тебе, Роман, самого лучшего. Он реально очень сильный человек. Уже показал это на льду, когда выиграл Олимпийские игры, но сейчас... это просто вау! Я очень горжусь им, просто браво. Прекрасные доктора — так понимаю, что в России у вас хорошие больницы, хорошие врачи. Они сделали чудо. Я так счастлива за него, за Оксану Домнину и за его семью, детей. Это просто невероятно. Пожалуйста, скажите ему, что он герой, — сказала Фузар-Поли «СЭ».

10 января фигуриста госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза 46-летнему Костомарову провели несколько операций по ампутации.

В начале июля Костомарова выписали из больницы, после чего он приступил к тренировкам с протезами.

Полностью интервью с Барбарой Фузар-Поли о России и паре Дэвис/Смолкин читайте на сайте «СЭ».