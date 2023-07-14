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Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Тренер из Италии заявила, что хотела бы видеть россиян на международных соревнованиях

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Известный тренер танцоров, медалистка Олимпиады-2002 Барбара Фузар-Поли в интервью «CЭ» рассказала, что следит за российским фигурным катанием.

— Конечно, я слежу за русскими, — начала Фузар Поли. - Русские всегда были хороши в этом виде спорта, а я слежу за лучшими. Во всех дисциплинах — за девушками Этери (Барбара употребила слово ladies. — Прим. «СЭ»), парами, танцорами и мужчинами-одиночниками, как Плющенко и Ягудин, сейчас у вас тоже есть хорошие одиночники. Когда страна сильна, вы должны признавать это. Да, мы, итальянцы, тоже сильные. Может быть, мы малая нация, но боремся как львы.

Поэтому мне не нравится не видеть россиян на соревнованиях. Здорово, когда на соревнованиях есть все спортсмены, и международные старты должны быть действительно международные. Я понимаю, что идет военный конфликт (формулировка изменена по требованию законодательства РФ. — Прим. «СЭ»). Но в некоторых видах спорта русские соревнуются без проблем — теннис, другие. В фигурном катании — нет. И мне жаль из-за этого. Я хотела бы видеть их на соревнованиях. Конечно, это хорошо для других фигуристов, потому что они на одно или два места выше. Но это вызывает сожаление, это печально для спортсменов, хоть и понятны причины.

Из-за них же некоторые российские фигуристы хотят покинуть Россию — они хотят соревноваться. Важно проговорить эту причину. Они хотят покинуть Россию не потому, что они ее не любят или не хотят жить в ней. Они наверняка любят Россию. Но они хотят заниматься своим любимым делом и из-за этого уезжают.

— Если у вас ISU спросит перед Олимпиадой в Милане — надо вернуть русских, что может ударить по вашим медальным перспективам, или отстранение сохранить?

— Нет-нет, я не решаю такие вопросы, не могу ответить. Но я буду уважать решение ISU и не буду против него. Если россияне приедут, мы, конечно, будем с ними бороться. Если нет, будем бороться с другими. Но в Пекине Синицина/Кацалапов были вторыми. Сейчас они больше не катаются. Степанова/Букин были за нашей парой. Так что у нас все нормально. Мы сильны, мы готовимся. Если они хотят вернуться, то пожалуйста, — сказала Фузар-Поли «СЭ».

Полностью интервью с Барбарой Фузар-Поли о России и паре Дэвис/Смолкин читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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