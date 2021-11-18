Итальянская фигуристка оправдана по допинговому делу после четырех лет судов

Многократная чемпионка мира по фигурному катанию на роликах Сара Венеруччи добилась в гражданском суде города Римини признания своей невиновности по делу о применении запрещенных препаратов для снижения веса и амфетаминов. Итальянка была дисквалифицирована в 2017 году, а период нарушения ей антидопинговых правил определен с 2009 по 2014 год.

Сара оказалась под подозрением после того, как ее партнер по парным выступлениям Данило Децембрини также попался на допинге. Однако обвинению в итоге не удалось доказать вину спортсменки — если она и применяла какие-то лекарства, то только разрешенные и только по указанию врача. Венеруччи полностью оправдана.

С 2008 по 2013 год Сара пять раз выигрывала с разными партнерами чемпионаты мира по фигурному катанию на роликах в парах. В 2017 году в дуэте с Марко Гарелли она стала серебряным призером Всемирных игр. Сейчас спортсменке 31 год, и она фактически завершила спортивную карьеру.