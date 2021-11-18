«Мы один слаженный механизм». Фигуристка Екатерина Боброва восхитилась своим мужем
Екатерина Боброва рассказала об отношениях с мужем
10:00
Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва выразила восхищение своим мужем, фигуристом Андреем Депутатом.
«Я восхищаюсь своим мужем. И не скрываю этого. Пусть моя работа видна для всех, а его нет. Но то, что делаю я, без него не было бы возможно. Мы ищем мотивацию друг в друге с помощью поддержки, любви и взаимопонимания. Вот что движет нашей семьей. Мы один слаженный механизм. И пусть со стороны это пока только маленький паровозик из Ромашково, но зато весело и с песней», — написала Боброва.
Пара находится в браке с 2016 года.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю