«Мы один слаженный механизм». Фигуристка Екатерина Боброва восхитилась своим мужем

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва выразила восхищение своим мужем, фигуристом Андреем Депутатом.

«Я восхищаюсь своим мужем. И не скрываю этого. Пусть моя работа видна для всех, а его нет. Но то, что делаю я, без него не было бы возможно. Мы ищем мотивацию друг в друге с помощью поддержки, любви и взаимопонимания. Вот что движет нашей семьей. Мы один слаженный механизм. И пусть со стороны это пока только маленький паровозик из Ромашково, но зато весело и с песней», — написала Боброва.

Пара находится в браке с 2016 года.