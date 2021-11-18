Погорилая поддержала проведение турнира между бывшим фигуристками с Загитовой и Медведевой

Российская фигуристка, призерка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая в разговоре с «СЭ» высказалась о своём возможном возвращении в спорт.

— Конечно, сейчас все брошу и буду готовиться! Нужно очень долго восстанавливаться. Если я так с ходу возьму и вернусь, то сразу и закончу. Я продолжаю тренироваться и дома, и на льду. И тройные некоторые восстановила. Но вернуться — это вряд ли. У меня семейная жизнь, группа. Тренируюсь для себя, для души. Показать, что я еще могу.

— На чемпионат России вы бы спокойно отобрались.

— Да я вижу, что и на «Гран-при» есть свободные места, можно было и по этапам поездить. (Смеется.) Но не хочется позориться, валяться. Очень много факторов — я далеко от катка живу, тренер [Анна Царева] переехала на другой. Многие поближе к «Хрустальному» переезжали, и я жила недалеко, а теперь тратить полтора-два часа на дорогу сложно. У себя тренироваться — без тренера тоже непросто.

— Но вы рассуждаете как человек, который не отказывается от идеи возвращения.

— Очень многие спортсмены будут продолжать думать, мечтать об этом. Но надо уметь заканчивать достойно.

— Тогда как вам идея турниров а-ля профессиональное катание, где задействовали бы ваше поколение: Сотникову, Липницкую, Радионову, Загитову, Медведеву?

— А вы предлагайте! Мы подумаем. (Смеется.) Вообще было бы интересно такое провести — если в облегченном режиме, одну короткую программу, например. Но все равно будут взрослые и молодые, те, кто завершил недавно, еще «живчики». Были же в Америке турниры по профессиональному катанию.

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