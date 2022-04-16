ISU в следующем сезоне может отменить этап «Гран-при» в России

Международный союз конькобежцев (ISU) готов лишить Россию права на проведение этапа «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

Как говорится в письме ISU, предоставленном ТАСС, это случится, если организация получит одобрение от национальных федераций других стран. Они должны дать ответ до 18 апреля.

В следующем сезоне «Гран-при» стартует 21 октября этапом в США. Этап в России запланирован на 25-27 ноября.

Ранее, 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.