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Сегодня, 00:26

ISU в следующем сезоне может отменить этап «Гран-при» в России

Евгений Козинов
Корреспондент
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Международный союз конькобежцев (ISU) готов лишить Россию права на проведение этапа «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23.

Как говорится в письме ISU, предоставленном ТАСС, это случится, если организация получит одобрение от национальных федераций других стран. Они должны дать ответ до 18 апреля.

В следующем сезоне «Гран-при» стартует 21 октября этапом в США. Этап в России запланирован на 25-27 ноября.

Ранее, 1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/14391997
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