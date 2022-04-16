ISU в следующем сезоне может отменить этап «Гран-при» в России

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала возможную отмену этапа «Гран-при» в России.

«Были ли ожидания, что последует такое решение? Нет, я ничего не ждала. От этого решения мы пострадаем», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в письме сообщил, что готов лишить Россию права на проведение этапа «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23, если организация получит одобрение от национальных федераций других стран.

Этап «Гран-при» в России запланирован на 25-27 ноября 2022 года.

1 марта ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований.