«От этого решения мы пострадаем». Тарасова — о возможной отмене этапа «Гран-при» в России
ISU в следующем сезоне может отменить этап «Гран-при» в России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировала возможную отмену этапа «Гран-при» в России.
«Были ли ожидания, что последует такое решение? Нет, я ничего не ждала. От этого решения мы пострадаем», — сказала Тарасова «СЭ».
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) в письме сообщил, что готов лишить Россию права на проведение этапа «Гран-при» по фигурному катанию в сезоне-2022/23, если организация получит одобрение от национальных федераций других стран.
Этап «Гран-при» в России запланирован на 25-27 ноября 2022 года.
1 марта ISU отстранил российских фигуристов от международных соревнований.
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