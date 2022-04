Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на шоу в честь юбилея Татьяны Тарасовой в Москве. Фигуристка представила новый показательный номер под композицию Can't Help Falling in Love в живом исполнении певицы Дианы Анкудиновой.

Выступление Загитовой сопровождалось огненным шоу.

Новую программу для нее поставил Илья Авербух.