Тарасова призвала допустить всех российских фигуристов до международных соревнований: «Будем смотреть, кто за нас замолвит слово»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ответила на вопрос «СЭ» о допуске российских фигуристов до международных соревнований.

«Допустить фигуристов до 17 лет? Нас всех нужно допустить! Мы должны попасть во все финалы этапов Гран При. Будем ждать следующего заседания ISU, которое будет решать нашу судьбу. Нашим людям надо работать, но не только Федерации, еще и ОКР, Министерству спорта. Нужно, чтобы они не просто говорили о нас, а продвигали. Будем смотреть, кто за нас замолвит слово», — сказала Тарасова «СЭ».

Весной 2022 года ISU отстранил от соревнований российских и белорусских спортсменов. В июне 2023-го организация продлила отстранение. Под эгидой Международного союза конькобежцев проходят соревнования по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам.