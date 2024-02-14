Источник: американского тренера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней

Американского тренера Вирла Клингера обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней фигуристкой, сообщает РИА «Новости Спорт» со ссылкой на CBS.

Иск в отношении тренера подала семья пострадавшей. Отмечается, что инциденты происходили с 2016 по 2018 год в спортивном комплексе в городе Дариен (штат Иллинойс).

Сообщается, что некоторые из неподобающих прикосновений в отношении фигуристки, которая до сих пор остается несовершеннолетней, происходили на виду у других тренеров и персонала.