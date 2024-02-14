Муравьева извинилась перед болельщиками за то, что не выступит на Спартакиаде

Фигуристка Софья Муравьева извинилась перед болельщиками за то, что не сможет выступить на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024.

17-летняя спортсменка пропустит турнир по медицинским показателям.

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать в Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи», — написала в своем Telegram-канале Муравьева.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.