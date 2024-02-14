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14 февраля, 20:22

Муравьева извинилась перед болельщиками за то, что не выступит на Спартакиаде

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Муравьева извинилась перед болельщиками за то, что не сможет выступить на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024.

17-летняя спортсменка пропустит турнир по медицинским показателям.

«Дорогие болельщики, в связи с тем, что я не смогу участвовать в Спартакиаде, искренне сожалею и прошу прощения у всех, кто ждал меня на этом старте. На прошлой неделе я заболела и не смогла восстановиться. Всем любви и удачи», — написала в своем Telegram-канале Муравьева.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Источник: Telegram-канал Софьи Муравьевой
Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
Софья Муравьева
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