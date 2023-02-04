Источник: фигуристу Костомарову грозит ампутация левой ноги

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову могут ампутировать ногу, пишет Telegram-канал SHOT.

По данным источника, 45-летнему мужчине становится хуже — гангрена продолжает прогрессировать.

Сначала было принято решение ампутировать фигуристу только пальцы на обеих ногах, но теперь он может лишиться ноги, так как некроз перешел на стопы.

Обследование показало наличие пузырьков газа в мягких тканях левого голеностопного сустава и нижней трети голени. А это говорит о том, что там уже инфекция. Сейчас врачи пытаются спасти ногу — найти причину, почему происходит омертвение тканей.

10 января Костомаров попал в реанимацию. Фигурист в тяжелом состоянии находился в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.