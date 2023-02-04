Олимпийскому чемпиону Костомарову грозит ампутация пальцев? Что происходит со здоровьем Романа

Родные звездного фигуриста не подтверждают, но и не опровергают тревожные слухи.

Уже почти месяц олимпийский чемпион в танцах на льду находится под наблюдением врачей. 45-летний Роман Костомаров был госпитализирован еще 10 января. Врачи спасли его жизнь после тяжелой пневмонии, однако болезнь, похоже, обернулась многочисленными осложнениями. Теперь в СМИ со ссылкой на неофициальные источники пишут о возможной ампутации пальцев конечностей. К чему такие радикальные меры?

Улучшения

В последнее время известно о положительной динамике в состоянии известного фигуриста. Врачи отключили Костомарова от аппарата экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО, используется при развитии острой тяжелой дыхательной недостаточности). Однако ему все еще требуется подключение к оборудованию искусственной вентиляции легкий (ИВЛ). Об этом говорила заслуженный тренер России Татьяна Тарасова: «Его состояние улучшается, но все равно пока необходимо подключение к аппарату ИВЛ», — сказала она «СЭ».

Также в конце января появилась информация о том, что Костомарову может потребоваться операция на сердце. Позднее стало известно, что в кардиологическом вмешательстве Роман не нуждается, а его общее состояние стабилизировалось. СМИ пишут, что к фигуристу стали пускать родных, а он сам пришел в сознание.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Ампутация

После ряда новостей о положительной динамике в состоянии здоровья Костомарова СМИ заговорили о том, что фигуристу могут ампутировать пальцы ног. По данным Telegram-канала Mash, операция пройдет уже в ближайшее время. На данный момент врачи борются за сохранение пальцев рук. Такое развитие событий может быть из-за того, что после подключения Романа к ЭКМО пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей. Сообщается, что также велик риск развития пневмонии и сепсиса.

По информации «СЭ», лечащие врачи консультируются о наилучшем сценарии лечения олимпийского чемпиона. И ампутация пальцев — один из вариантов, но, как считают сосудистые хирурги, он может быть чреват тромбоэмболией, то есть отрывом тромба и перекрытием сосудов.

При отмирании тканей дает о себе знать сердечная недостаточность, поэтому, по данным «СЭ», лечащие врачи проведут ряд исследований и понаблюдают за Костомаровым, прежде чем выберут способ дальнейшего лечения.

Роман Костомаров. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Необходимость

Близкие Костомарова информацию об ампутации пальцев конечностей не подтвердили. Мать фигуриста, Валентина, на звонок журналиста ответила: «Вы знаете, я ничего ни на какие вопросы никому не отвечаю. Спасибо! Извините, ради бога. И сейчас я занята». Брат Романа, Денис, сказал, что ничего не может говорить про новости о возможной ампутации.

Татьяна Тарасова также заявила, что у нее подобной информации нет: «Костомарову решили ампутировать пальцы ног? Не знаю про это ничего. Знаю, что с каждым днем ему становится чуть-чуть лучше. Что аппарат дыхания выключают на пару часов в день и он дышит сам это время», — сказала Тарасова «СЭ».

Если такой сценарий действительно будет воплощен, то, как утверждают ученые, даже полная ампутация пальцев ног не сможет отнять подвижность. Безусловно, походка человека после такой операции изменится и ему придется привыкать и заново учиться держать равновесие, но ходить без пальцев все-таки реально.

Впрочем, какое бы лечение ни выбрали врачи, главное, чтобы Роману стало лучше. В настоящее время фигурист находится в окружении близких.