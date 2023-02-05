Церемония вручения премий ISU: прямая трансляция

В воскресенье, 5 февраля, в Цюрихе (Швейцария) состоится церемония награждения ISU Skating Awards. Начало трансляции — в 15:00 по московскому времени.

Российская фигуристка Анна Щербакова вошла в шорт-лист претендентов в категории Most Valuable Skater («Самый ценный фигурист»). Также на эту премию претендуют Натан Чен, а также Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон.

4 февраля стало известно, что Щербакову не пригласили на вручение премии ISU из соображений безопасности.

Щербакова также является чемпионкой мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Смотреть прямую трансляцию церемонии можно в 15:00 (мск) на сайте Окко.