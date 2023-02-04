Гербольдт — о соперниках Щербаковой в премии ISU: «Они все уникальны и одинаково заслуживают этой премии»

Российская фигуристка Катарина Гербольдт поделилась мнением о номинантах на премию Международного союза конькобежцев (ISU) «Самый ценный фигурист» по итогам 2022 года.

В тройку претендентов на награду попали российская фигуристка Анна Щербакова, американец Нэйтан Чен и французский танцевальный дуэт Габриэла Пападаксис — Гийом Сизерон.

«Все три номинанта уникальны, что Нэйтан Чен, что Пападакис и Сизерон, что Аня Щербакова. Они абсолютно все одинаково достойны и одинаково заслуживают этой премии. Я не могу выделить кого-то конкретного. Мне кажется, если бы я выделила Аню Щербакову, это все равно было бы предвзятое мнение, потому что мне, как русскому человеку, хотелось, чтобы выиграла наша спортсменка. Поэтому не могу ответить на этот вопрос, я все равно буду предвзята», — цитирует Гербольдт «Газета.Ru».

Церемония вручения наград ISU пройдет 5 февраля в Цюрихе. Ранее стало известно о том, что Щербакову не пригласили на нее из соображений безопасности.