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Игнатов упал с четверного риттбергера в произвольной программе на «Гран-при» Канады

02:22
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Российский фигурист Макар Игнатов с падением выступил в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Он упал с четверного риттбергера, затем сделал четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной тулуп+двойной тулуп, приземлил тройной аксель со степ-аутом, прыгнул каскад тройной флип+двойной тулуп и каскад тройной риттбергер+ойлер+двойной сальхов.

Спортсмен набрал за произвольную программу 154,38 балла (244,17 по сумме).

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Анастасия Рацкевич все материалы автора
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