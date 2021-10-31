Игнатов упал с четверного риттбергера в произвольной программе на «Гран-при» Канады

Российский фигурист Макар Игнатов с падением выступил в произвольной программе на этапе серии «Гран-при» в Ванкувере.

Он упал с четверного риттбергера, затем сделал четверной сальхов, четверной тулуп, каскад четверной тулуп+двойной тулуп, приземлил тройной аксель со степ-аутом, прыгнул каскад тройной флип+двойной тулуп и каскад тройной риттбергер+ойлер+двойной сальхов.

Спортсмен набрал за произвольную программу 154,38 балла (244,17 по сумме).