Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева высказалась про выступление Евгения Семененко в произвольной программе на этапе «Гран-при» Канады.

«Не знаю заметили ли вы, но когда Женя исполнил последний прыжковый элемент, кто-то с трибун крикнул «Браво!». И Женя заслужил. Это катание на уровне последней разминки международных соревнований. Женя молодец, и он сейчас один из самых стабильных мальчиков нашей сборной. Он не допустил серьезных ошибок. Уважение! Сегодня получился очень удачный прокат. Он один из немногих спортсменов, который вкладывается энергетически в свое катание, отдает всего себя», — сказала Медведева в эфире Первого канала.

Семененко исполнил каскад четверной тулуп+двойной тулуп, коснулся рукой льда на четверном сальхове, сделал четверной тулуп, тройной риттбергер, с ошибкой на приземлении прыгнул каскад тройной аксель+ойлер+тройной сальхов, далее приземлил тройной аксель со степ-аутом, и завершил прыжковый контент каскадом тройной флип+тройной тулуп.

Спортсмен набрал 168,30 балла за произвольную программу (256,01 по сумме).