Skate Canada: расписание соревнований 30 октября
17:30
В cубботу, 30 октября, в Ванкувере продолжится второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.
Во второй соревновательный день мужчины и женщины представят свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.
В составе сборной России выступают:
Женщины: Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия).
Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия).
Пары: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия).
Танцы.: Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия).
Мужчины, короткая программа
0.35 Первый канал
Танцы на льду, ритм-танец
3.00 Первый канал
Женщины, короткая программа
4.45 Первый канал
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