Skate Canada: расписание соревнований 30 октября

В cубботу, 30 октября, в Ванкувере продолжится второй этап серии «Гран-при» по фигурному катанию Skate Canada.

Во второй соревновательный день мужчины и женщины представят свои произвольные программы, танцоры — произвольные танцы. Следить за выступлениями спортсменов в прямом эфире можно на сайте Первого канала.

В составе сборной России выступают:

Женщины: Алена Косторная (Россия), Елизавета Туктамышева (Россия), Камила Валиева (Россия).

Мужчины: Макар Игнатов (Россия), Александр Самарин (Россия), Евгений Семененко (Россия).

Пары: Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (Россия).

Танцы.: Диана Дэвис / Глеб Смолкин (Россия), Елизавета Шанаева / Дэвид Нарижный (Россия).

Мужчины, короткая программа

0.35 Первый канал

Танцы на льду, ритм-танец

3.00 Первый канал

Женщины, короткая программа

4.45 Первый канал