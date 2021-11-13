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Игнатов назвал Ханю своим ориентиром в фигурном катании

15:32
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Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, что считает японца Юдзуру Ханю своим ориентиром в фигурном катании.

«Я не могу выделить кого-то как идеал в качестве прыжков — фигурное катание очень разноплановый вид спорта, все разные, и техника у всех разная, у всех можно что-то найти, что-то почерпнуть для себя. Для меня долгое время был и сейчас остается ориентиром Юдзуру Ханю, который катается, чтобы доставлять удовольствие другим, и хочется в этом отношении быть похожим на него», — приводит ТАСС слова Игнатова.

Игнатов занял 4-е место на этапе «Гран-при» в Японии, он набрал 257,20 балла по сумме короткой и произвольной программ.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/12915887

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Иван Торопцев все материалы автора
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