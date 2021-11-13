Игнатов назвал Ханю своим ориентиром в фигурном катании

Российский фигурист Макар Игнатов рассказал, что считает японца Юдзуру Ханю своим ориентиром в фигурном катании.

«Я не могу выделить кого-то как идеал в качестве прыжков — фигурное катание очень разноплановый вид спорта, все разные, и техника у всех разная, у всех можно что-то найти, что-то почерпнуть для себя. Для меня долгое время был и сейчас остается ориентиром Юдзуру Ханю, который катается, чтобы доставлять удовольствие другим, и хочется в этом отношении быть похожим на него», — приводит ТАСС слова Игнатова.

Игнатов занял 4-е место на этапе «Гран-при» в Японии, он набрал 257,20 балла по сумме короткой и произвольной программ.