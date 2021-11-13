Шома Уно выиграл «Гран-при Японии», Игнатов занял четвертое место

Японский фигурист Шома Уно стал победителем «Гран-при Японии» NHK Trophy. Он выиграл обе программы и набрал 290.15 балла.

Вторым стал американец Винсент Чжоу, в сумме набрав 260.69. Замкнул тройку кореец Ча Чун Хван (259.60).

Российский фигурист Макар Игнатов показал третий результат в произвольном прокате, а по сумме двух программ занял четвертое место (257.20).

Другой представитель России Александр Самарин стал шестым с результатом 255,65.

В финал «Гран-при» уже точно прошли Шома Уно, Винсент Чжоу и Натан Чен.