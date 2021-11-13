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Игнатов стал первым российским фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе

16:05
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Макар Игнатов стал первым российским фигуристом, чисто исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе. Это произошло во время произвольной программы на «Гран-при Японии».

Игнатов прыгнул четверной риттбергер (с недокрутом в четверть), четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также четверной тулуп.

Кроме того, 21-летний фигурист исполнил тройной аксель и каскады тройной флип — тройной тулуп и тройной риттбергер — ойлер — двойной сальхов.

Игнатов исполнил программу без ошибок и знаял итоговое четвертое место.

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Роман Шишов все материалы автора
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