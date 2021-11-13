Игнатов стал первым российским фигуристом, исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе
16:05
Макар Игнатов стал первым российским фигуристом, чисто исполнившим четыре четверных прыжка в одной программе. Это произошло во время произвольной программы на «Гран-при Японии».
Игнатов прыгнул четверной риттбергер (с недокрутом в четверть), четверной сальхов, каскад четверной тулуп — тройной тулуп, а также четверной тулуп.
Кроме того, 21-летний фигурист исполнил тройной аксель и каскады тройной флип — тройной тулуп и тройной риттбергер — ойлер — двойной сальхов.
Игнатов исполнил программу без ошибок и знаял итоговое четвертое место.
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