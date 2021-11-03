Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на турнире в Риге
21:57
Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин занимают первое место после ритм-танца на турнире Volvo Open Cup в Риге.
Пара набрала за свое выступление 75,48 балла.
Второе место занимают Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (63,91). Замкнули тройку Аурелия Ипполито и Люк Рассел из Латвии (55,15).
Произвольные программы пары представят 4 ноября.
Volvo Open Cup
Рига, Латвия
Танцы на льду
Ритм-танец
1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 75,48
2. Мария Игнатьева — Даниил Земко (Венгрия) — 63,91
3. Аурелия Ипполито — Люк Рассел (Латвия) — 55,15
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