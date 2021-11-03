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Худайбердиева и Базин лидируют после ритм-танца на турнире в Риге

21:57
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Российские фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин занимают первое место после ритм-танца на турнире Volvo Open Cup в Риге.

Пара набрала за свое выступление 75,48 балла.

Второе место занимают Мария Игнатьева и Даниил Земко из Венгрии (63,91). Замкнули тройку Аурелия Ипполито и Люк Рассел из Латвии (55,15).

Произвольные программы пары представят 4 ноября.

Volvo Open Cup

Рига, Латвия

Танцы на льду

Ритм-танец

1. Елизавета Худайбердиева — Егор Базин (Россия) — 75,48

2. Мария Игнатьева — Даниил Земко (Венгрия) — 63,91

3. Аурелия Ипполито — Люк Рассел (Латвия) — 55,15

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Екатерина Савостина все материалы автора
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