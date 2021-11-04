Ставиский высказался о неоднозначном наряде Милохина: «Давайте к шотландцам из-за юбок прикопаемся»

Хореограф «Ледникового периода», двукратный чемпион мира Максим Ставиский в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к тиктокеру Дане Милохину, назвав его пацаном без отклонений в плане ориентации.

— Медведева и Милохин очень популярные и харизматичные. Идут в ногу со временем, по сути, отражают нашу молодежь.

— Символично, учитывая, что Роскомнадзор подал в суд из-за премии «Муз-ТВ», и пишут, что в том числе из-за платья Дани.

— Непоказательный пример. Для меня это вообще ничего. Давайте шотландцев за юбки штрафовать. А в ветреную погоду они выглядят еще более устрашающе, ага. До проекта я не знал, кто такой Даня. Он реально пацан, там нет отклонений в плане ориентации, абсолютно классный хороший парнишка растет, с мозгами. Нет понтов. А уж как он работает — это видно по результатам.

А кто в какой юбке вышел на премию «Муз-ТВ», меня это мало интересует. Отношение двоякое к этой премии в последнее время, там исполняются все кому не лень. Уже не знают, как друг друга шокировать. Гротеск полнейший. У нас, если нужно, выйдет в юбке. Но это будет не его решение, а наше совместное. Мы с ним обсуждаем. Женя, например, принимала активное участие в хореографии, постановке последнего номера. С костюмом Даня тоже убеждал Илью [Авербуха]. У нас диктатуры, как в спортивном фигурном катании, нет такой жесткой. Там четкие ограничения. Тут свобода действий. Но увлекаться хренью мы тоже не можем. Это «Первый канал», не «ТНТ», не «СТС», рамки приличий надо знать. Мы из них не выпадаем пока, я считаю.

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