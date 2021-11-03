«С хрена ли ваше мнение компетентное?» Хореограф «Ледникового периода» ответил хейтерам

Хореограф-постановщик «Ледникового периода» Максим Ставиский в интервью «CЭ» сравнил телешоу со спортивным фигурным катанием и прокомментировал критику проекта.

— «Ледниковый период» вызывает негатив у определенной части публики, не знаю, замечали ли вы. Мол, это не спорт. Хрестоматийная ситуация — в эфире шоу, а россиян на Гран-при не показывают, наверняка она повторится и в этом сезоне. Что бы ответили критикам? Рейтинг, надо признать, у вас выше.

— Да дело даже не в рейтингах, это абсолютно разные форматы — развлекательная передача или трансляция турнира. Да, это не спорт. Но люди здесь относятся к этому как спорту — у всех кости и мышцы трещат. Посмотрите — делают поддержки, выбросы, подкруты пытаются. Не нравится — не смотрите, это ваши проблемы. Переключайте на другой канал. Но нельзя превозносить что-то, оплевывая другое. Нравится спорт — смотри спорт. Но зачем говорить, что у нас здесь спорт, а это говно? Что у вас? Вы не были ни там, ни там. Закройте свой рот и смотрите, что хотите. Ваше мнение меня не интересует абсолютно.

Попробуйте сами. Пойдите в какой-нибудь проект, пойдите в спорт. А потом уже открывайте свой рот. Мол, мы спортсмены, прошли спорт, прошли «Ледниковый период» и все прекрасно понимаем. Объяснять не считаю нужным ничего больше. У нас каждый готов открыть рот и сказать свое компетентное мнение. С хрена ли оно компетентное? У нас, блин, пандемия, все сразу стали иммунологами. Собчак впендюрилась с водителем — все сразу юристы, автомобилисты... Специалистов хренова туча.

Полностью интервью со Стависким читайте вскоре на сайте «СЭ».