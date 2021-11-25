Хромых трижды упала на тренировке в Сочи
15:00
Фигуристка из группы Этери Тутберидзе Майя Хромых успешно выполнила каскад из четверного и двойного тулупов в прогоне произвольной программы в рамках первой официальной тренировки на этапе «Гран-при» России.
Со второго квада спортсменка упала. Также два падения были допущены на более простых элементах — тройных лутце и флипе.
Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября. Турнир станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.
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