Хромых трижды упала на тренировке в Сочи

Фигуристка из группы Этери Тутберидзе Майя Хромых успешно выполнила каскад из четверного и двойного тулупов в прогоне произвольной программы в рамках первой официальной тренировки на этапе «Гран-при» России.

Со второго квада спортсменка упала. Также два падения были допущены на более простых элементах — тройных лутце и флипе.

Этап серии Гран-при по фигурному катанию в Сочи пройдет с 26 по 28 ноября. Турнир станет последним перед финальным этапом, который пройдет с 9 по 12 декабря в японской Осаке.