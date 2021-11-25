Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Туктамышева усложнила программу на этапе «Гран-при» в Сочи

14:54
Теги:

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева усложнила произвольную программу в преддверии начала соревнований в рамках этапа «Гран-при» России.

В предварительной заявке вместо последовательности прыжков тройной лутц + двойной аксель у фигуристки стоит каскад тройной лутц + тройной тулуп.

В Сочи Туктамышева выступает после болезни, из-за которой она снялась с турнира в Австрии две недели назад.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Анастасия Плетнева все материалы автора
Читайте также
Как часто можно есть свинину? Польза и вред
На Украине заявили о планах Зеленского объявить военное положение
0