Туктамышева усложнила программу на этапе «Гран-при» в Сочи

Чемпионка мира-2015 Елизавета Туктамышева усложнила произвольную программу в преддверии начала соревнований в рамках этапа «Гран-при» России.

В предварительной заявке вместо последовательности прыжков тройной лутц + двойной аксель у фигуристки стоит каскад тройной лутц + тройной тулуп.

В Сочи Туктамышева выступает после болезни, из-за которой она снялась с турнира в Австрии две недели назад.