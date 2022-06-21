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Сегодня, 16:28

Хореограф группы Тутберидзе хотел бы посмотреть на бой Загитовой и Бузовой

Иван Шитик
Корреспондент
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Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал возможный боксерский поединок олимпийской чемпионки в одиночном фигурном катании Алины Загитовой.

«Если это ради шоу, то будет весело. Я бы посмотрел. Если бой будет с Бузовой, это будет очень забавно и весело, фигуристка против вокалистки, будет огонь (смеется). От нехватки международных соревнований развлекаются как только могут. Трусова пошла в легкую атлетику, Алина будет боксировать, что будет дальше? Это будет очень интересно, забавно и весело, я бы на это посмотрел», — сказал Железняков Metaratings.ru.

Ранее фигуристка опубликовала в социальных сетях фотографию в боксерских перчатках.

Отец отметил, что не знает о планах спортсменки по выступлению в боксе.

Источник: https://metaratings.ru/news/khoreograf-gruppy-tutberidze-ya-by-posmotrel-na-boy-zagitovoy-i-buzovoy-budet-veselo-1294335/
Алексей Железняков
Алина Загитова
Ольга Бузова
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