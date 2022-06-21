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Сегодня, 16:55

Загитову пригласили на тренировку женской сборной России по боксу

Иван Шитик
Корреспондент
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Женская сборная России по боксу пригласила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову на тренировку.

«Занятие боксом еще никому не навредило, если мы говорим не о профессиональном спорте, а о занятиях с целью укрепления здоровья. Все полезно в разумных пределах. Загитова является профессиональным спортсменом и разумеется достаточно хорошо подготовлена. С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги», — сказал главный тренер национальной команды Альберт Муталибов ТАСС.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что готов организовать боксерский поединок между Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой.

Источник: https://tass.ru/sport/14988451
Алина Загитова
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