Загитову пригласили на тренировку женской сборной России по боксу

Женская сборная России по боксу пригласила олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову на тренировку.

«Занятие боксом еще никому не навредило, если мы говорим не о профессиональном спорте, а о занятиях с целью укрепления здоровья. Все полезно в разумных пределах. Загитова является профессиональным спортсменом и разумеется достаточно хорошо подготовлена. С учетом того, что фигурное катание относится к разряду сложнокоординационных видов спорта, я думаю, ей легко будут даваться технические приемы и легко будут усваиваться боксерские навыки. Может быть, со временем она смогла бы проводить и легкие спарринги», — сказал главный тренер национальной команды Альберт Муталибов ТАСС.

Ранее промоутер Владимир Хрюнов заявил, что готов организовать боксерский поединок между Загитовой и телеведущей Ольгой Бузовой.