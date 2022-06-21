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Боброва — о паузе в карьере Пападакис и Сизерона: «Возможно, мы увидим взлет новых звезд»

Боброва прокомментировала решение Пападакис и Сизерона взять паузу в карьере
Анна Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала возможный расклад сил в танцах на льду в отсутствие французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона.

«Когда восемь лет назад после Олимпиады ушли сильные пары и взлетели Пападакис и Сизерон, это было неожиданно для всех. Никто не мог предположить такого развития событий до начала сезона. Возможно, и в этот раз произойдет нечто подобное и мы увидим взлет новых звезд фигурного катания. Но, может, такого и не произойдет. Тогда мы будем наблюдать начальную картину становления пресловутой очереди в танцах на льду, когда множество пар бьются за первое место», — приводит слова Бобровой RT.

21 июня Пападакис и Сизерон заявили, что пропустят сезон-2022/23.

Помимо золота Пекина-2022 пара завоевала серебряные медали Пхенчхана-2018. Также французы являются пятикратными чемпионами мира.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1017118-bobrova-papadakis-sizeron-pauza
Фигурное катание
Габриэла Пападакис/ Гийом Сизерон
Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев
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