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Фигурное катание

Сегодня, 11:56

Ханю пропустит чемпионат мира по фигурному катанию из-за травмы

Екатерина Савостина
Корреспондент

Японский фигурист Юдзуру Ханю не сможет выступить на чемпионате мира-2022.

Twitter Anything GOEs со ссылкой на японский источник сообщает, что у спортсмена травма лодыжки.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 пройдет во французском Монпелье с 21 по 27 марта.

На Олимпиаде в Пекине Ханю предпринял попытку первым в истории прыгнуть четверной аксель, но упал. На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.

Фигурное катание
Юдзуру Ханю
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