Ханю пропустит чемпионат мира по фигурному катанию из-за травмы

Японский фигурист Юдзуру Ханю не сможет выступить на чемпионате мира-2022.

Twitter Anything GOEs со ссылкой на японский источник сообщает, что у спортсмена травма лодыжки.

?? Yuzuru Hanyu has withdrawn from Worlds due to his ankle injury. He is replaced by Kao Miura. https://t.co/VybcCEZeQj — Anything GOEs (@AnythingGOE) March 1, 2022

Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 пройдет во французском Монпелье с 21 по 27 марта.

На Олимпиаде в Пекине Ханю предпринял попытку первым в истории прыгнуть четверной аксель, но упал. На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.