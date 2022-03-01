Ханю пропустит чемпионат мира по фигурному катанию из-за травмы
Японский фигурист Юдзуру Ханю не сможет выступить на чемпионате мира-2022.
Twitter Anything GOEs со ссылкой на японский источник сообщает, что у спортсмена травма лодыжки.
Чемпионат мира по фигурному катанию-2022 пройдет во французском Монпелье с 21 по 27 марта.
На Олимпиаде в Пекине Ханю предпринял попытку первым в истории прыгнуть четверной аксель, но упал. На официальных соревнованиях ни один фигурист еще не исполнял этот элемент чисто.
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