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Сегодня, 11:41

«Дискриминационное решение по признаку принадлежности к какой-либо стране». Коган — о решении ISU

Генеральный директор ФФККР Александр Коган заявил, что ISU принял дискриминационное решение по России
Роман Шишов
Корреспондент

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) разочарована решением Международного союза конькобежцев (ISU) отстранить российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. По словам генерального директора ФФККР Александра Когана, решение является дискриминационным по признаку национальной принадлежности.

«Мы с сожалением узнали о решении совета ISU. Мы считаем и всегда считали, что спорт вне политики, что это один из основных принципов олимпийского движения, поэтому очень жаль, — цитирует ТАСС Когана. — Это, очевидно, дискриминационное решение по признаку принадлежности к какой-либо стране. Мы будем делать все для наших спортсменов и тренеров, чтобы они имели возможности тренироваться и соревноваться».

Коган также отметил, что от данного решения пострадают и болельщики.

«В том числе жаль большого количества болельщиков и любителей фигурного катания, которые хотели бы видеть реальные соревнования между сильнейшими спортсменами».

Запрет на участие в соревнованиях касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Российские спортсмены не выступят на чемпионате мира по конькобежному спорту, который пройдет с 3 по 6 марта в Норвегии, чемпионате мира по шорт-треку в Монреале (18-20 марта) и чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье (21-27 марта).

Источник: https://tass.ru/sport/13911147
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