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Сегодня, 12:38

«Чемпионат мира из-за этого только потеряет». Тарасова — об отстранении России от ISU

«Чемпионат мира по фигурному катанию из-за этого только потеряет». Татьяна Тарасова — об отстранении России
Микеле Антонов

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение ISU отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований под их эгидой.

«Сейчас такая тяжелая международная обстановка. Понятно было, что что-то будет. Ведь не мы одни отстранены. Но то, что чемпионат мира потеряет без участия русских, потому что наши спортсмены являются украшением чемпионата мира и любых соревнований по фигурному катанию, — это абсолютно точно», — сказала Тарасова «СЭ».

1 марта стало известно, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований. Запрет коснется фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта.

Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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