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9 марта, 11:56

Губерниев — о желании Туктамышевой стать комментатором: «У Елизаветы, безусловно, есть потенциал»

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Телеведущий Дмитрий Губерниев поделился мнением о желании фигуристки Елизаветы Туктамышевой стать комментатором.

«У Туктамышевой, безусловно, есть потенциал в комментировании: она молода, красива и очень талантлива. Но мне кажется, спортсмены очень часто забывают, что телеведущий, комментатор — это в первую очередь профессия, которой надо бы поучиться», — приводит слова Губерниева Sport24.

7 марта фигуристка заявила, что она хочет развиваться в направлении комментирования.

27-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира (2015), Европы (2015) и России (2013). В октябре прошлого года спортсменка объявила о приостановке карьеры в связи с недопуском россиян к участию в международных соревнованиях.

В марте команда Туктамышевой заняла второе место в Кубке Первого канала, который проходил в Санкт-Петербурге.

Источник: Sport24
Фигурное катание
Дмитрий Губерниев
Елизавета Туктамышева
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