ВАДА рассказало о важности допинг-тестов Валиевой для ее возвращения
Фигуристка Камила Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования.
Отмечается, что комментировать особенности плана распределения тестов ISU ВАДА не может.
«Отстраненный спортсмен должен в течение периода отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией, имеющей юрисдикцию в области тестирования. Это необходимо для обеспечения общей целостности системы, когда спортсмен вернется к соревнованиям», — заявили РИА Новости в пресс-службе ВАДА.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.
17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.
7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.