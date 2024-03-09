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Допинг

9 марта, 11:41

ВАДА рассказало о важности допинг-тестов Валиевой для ее возвращения

Виктория Кравченко
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Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Камила Валиева должна проходить допинг-тесты для возвращения на соревнования.

Отмечается, что комментировать особенности плана распределения тестов ISU ВАДА не может.

«Отстраненный спортсмен должен в течение периода отстранения предоставить себя для проведения внеконкурсного тестирования любой антидопинговой организацией, имеющей юрисдикцию в области тестирования. Это необходимо для обеспечения общей целостности системы, когда спортсмен вернется к соревнованиям», — заявили РИА Новости в пресс-службе ВАДА.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) объявил о дисквалификации Валиевой на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения фигуристки действует с 25 декабря 2021 года и будет длиться до декабря 2025-го.

17-летней спортсменке также запрещено принимать участие в соревнованиях, входящих в календарь федерации, тренироваться на государственных катках и выступать в шоу с государственным финансированием.

7 марта Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240309/valieva-1931995838.html?in=l
Камила Валиева
ВАДА
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