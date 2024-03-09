Бестемьянова объяснила, почему Константиновой могли отказать в участии в «Русском вызове»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала «СЭ» решение организаторов турнира «Русский вызов» отказаться от выступления российской фигуристки Станиславы Константиновой.

«Ну и что? Это корректный отказ. Если девушка не в форме и если организаторы турнира видят, что ее выступление не украсит соревнования, они имеют право отказаться. И это прописано, что организаторы могут отказать, если номер не соответствует заявке», — сказала Бестемьянова в разговоре с корреспондентом «СЭ» Анастасией Тынянкиной.

Турнир «Русский вызов» состоится в Санкт-Петербурге 9 марта в ледовом дворце «Юбилейный». «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию турнира.