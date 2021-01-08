ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Горшков высказался о возможности переноса ЧМ по фигурному катанию в Россию

21:14
Александр Горшков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Горшков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал отмену турниров в Швеции из-за пандемии коронавируса.

С 22 по 28 марта в столице Стокгольме (Швеция) должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию.

«По-моему, 28 января ISU будет принимать решение по поводу проведения или отмены чемпионата мира в Швеции. Они изучат все возможные варианты. Но для этого нужно согласовать это с федерацией страны. Готова ли Россия принять ЧМ по фигурному катанию? Нужно реально смотреть на вещи, еще нужно учитывать решения CAS», — сказал Горшков в комментарии «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

Швеция отменила домашние турниры по фигурному катанию, в марте в стране должен пройти ЧМ-2021

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Опрос

проголосовало: 23425
Все опросы
За какой фигуристкой вы следите наиболее внимательно?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир