Горшков высказался о возможности переноса ЧМ по фигурному катанию в Россию

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал отмену турниров в Швеции из-за пандемии коронавируса.

С 22 по 28 марта в столице Стокгольме (Швеция) должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию.

«По-моему, 28 января ISU будет принимать решение по поводу проведения или отмены чемпионата мира в Швеции. Они изучат все возможные варианты. Но для этого нужно согласовать это с федерацией страны. Готова ли Россия принять ЧМ по фигурному катанию? Нужно реально смотреть на вещи, еще нужно учитывать решения CAS», — сказал Горшков в комментарии «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

Швеция отменила домашние турниры по фигурному катанию, в марте в стране должен пройти ЧМ-2021