Горшков высказался о возможности переноса ЧМ по фигурному катанию в Россию
21:14
Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал отмену турниров в Швеции из-за пандемии коронавируса.
С 22 по 28 марта в столице Стокгольме (Швеция) должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию.
«По-моему, 28 января ISU будет принимать решение по поводу проведения или отмены чемпионата мира в Швеции. Они изучат все возможные варианты. Но для этого нужно согласовать это с федерацией страны. Готова ли Россия принять ЧМ по фигурному катанию? Нужно реально смотреть на вещи, еще нужно учитывать решения CAS», — сказал Горшков в комментарии «СЭ».
(Владислав Флегонтов)
Швеция отменила домашние турниры по фигурному катанию, в марте в стране должен пройти ЧМ-2021
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус: главное
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