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Швеция отменила домашние турниры по фигурному катанию, в марте в стране должен пройти ЧМ-2021

20:48
Александр Майоров. Фото Reuters
Александр Майоров. Фото Reuters
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Швеция отменила все домашние турниры по фигурному катанию, сообщает Федерация фигурного катания страны. Причиной стала пандемия коронавируса. До конца сезона соревнований под эгидой федераций проводиться не будет.

С 22 по 28 марта в столице Швеции Стокгольме должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию. Решения по нему еще не принято.

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