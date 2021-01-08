Швеция отменила домашние турниры по фигурному катанию, в марте в стране должен пройти ЧМ-2021

Швеция отменила все домашние турниры по фигурному катанию, сообщает Федерация фигурного катания страны. Причиной стала пандемия коронавируса. До конца сезона соревнований под эгидой федераций проводиться не будет.

С 22 по 28 марта в столице Швеции Стокгольме должен пройти чемпионат мира по фигурному катанию. Решения по нему еще не принято.