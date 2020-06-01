Двукратная олимпийская чемпионка прокомментировала переход Александры Трусовой от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Как можете прокомментировать недавний уход Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко?

— Узнала об этом из новостей, — сказала Гордеева в интервью порталу team Russia. — В мире фигурного катания, да и в любом другом виде спорта, такое случается часто. Когда спортсмен уходит к другому наставнику, все реагируют по-разному. Кто-то относится к такому поступку с пониманием, а кто-то демонстрирует болезненную реакцию. Вспомните, как в 1998 году Алексей Ягудин ушел от Алексея Николаевича Мишина к Татьяне Анатольевне Тарасовой.

Я не думаю, что участники того перехода держат зло друг на друга. Просто надо понимать, что в какой-то момент тренер не может в равной степени уделять внимание всем своим воспитанникам, а у Мишина тогда тренировался еще и Плющенко, и уход к другому специалисту является единственно верным шагом.

У Этери Тутберидзе девочки выросли и окрепли, но держать их всех на едином высоком уровне ей было трудновато. А Плющенко, по моему глубокому убеждению, очень хороший тренер, способный многое дать Трусовой в ее дальнейшей карьере.