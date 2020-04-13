Главный врач сборной России работает с заболевшими коронавирусом

Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров работает с больными, зараженными коронавирусной инфекцией.

— Александр Озеров, главный врач сборной России по фигурному катанию, — сообщил заслуженный тренер России Петр Дурнев в Instagram. — Саша сейчас работает на передовой борьбы с COVID-19! Дорогой Саша, мы все гордимся тобой! Храни тебя бог!

По данным Роспотребнадзора на день 13 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.