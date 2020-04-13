Главный врач сборной России работает с заболевшими коронавирусом
Главный врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров работает с больными, зараженными коронавирусной инфекцией.
— Александр Озеров, главный врач сборной России по фигурному катанию, — сообщил заслуженный тренер России Петр Дурнев в Instagram. — Саша сейчас работает на передовой борьбы с COVID-19! Дорогой Саша, мы все гордимся тобой! Храни тебя бог!
Вот так работает наш доктор! По 24 часа в сутки! Я не могу даже представить что он переживает в эти дни! Здоровья! Сил! Выдержки! Всем врачам кто сейчас борется с COVID19! С вербным воскресеньем всех вас! That's how our doctor works! 24 hours a day! I can't even imagine what he is going through these days! Health! Forces! Excerpts! To all doctors who are now struggling with COVID19! #sashaozerov #zhulinteam #cov?d19 #вместепобедим #moscow #сидимдома
По данным Роспотребнадзора на день 13 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 130 летальных исходов, выздоровел 1291 человек.