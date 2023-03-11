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Сегодня, 18:58

Гимнастка Ворона объяснила, почему недовольна результатами чемпионата России

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Российская гимнастка Яна Ворона прокомментировала личные результаты на чемпионате России в Казани.

«Две медали за день — это очень воодушевляет. Честно скажу, на вольных я не настраивалась выходить и побеждать. Для меня было важно сделать вольные чисто, я добавила новые диагонали и я очень рада что все получилось. Не скажу, что на этом чемпионате у меня получилось все на что я рассчитывала, но мы провели анализ ошибок и будем работать чтобы в дальнейшем не допускать ошибок, которые были здесь.

Я недовольна своим прыжком. Тренировала более сложный прыжок, но он у меня не получился в командных. И для многоборья я приняла решение упростить программу, чтобы пройти более-менее чисто. У каждого свой подход, кто-то за счет чистоты, кто-то за счет сложности. Если делаешь сложно и чисто — это вообще обалденно. Если попроще, но чисто — тоже неплохо, можно выигрывать", — сказала Ворона.

У Яны Вороны на чемпионате России в Казани золото в соревнованиях на бревне и серебро на вольных упражнениях.

Фигурное катание
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