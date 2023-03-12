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Сегодня, 15:57

Гончаренко считает, что оценивание шоу-программ фигуристов придаст интригу турниру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко заявила, что оценивание турнира шоу-программ по фигурному катанию придаст дополнительную интригу соревнованиям, ведь обычно показательные выступления не оцениваются.

«Само слово «шоу» подразумевает близость людям артистической среды, уже во вторую очередь турнир относится к спорту, потому что присутствует соревновательный момент. Возможно, логично, что деятели искусства, культуры будут свежим, незамыленным взглядом смотреть на эти номера. Если говорить о шоу-программах, они должны быть эффектными, интересными, увлекающими зрителя чем-то неспортивным — не выполнением сложных элементов, а именно артистической составляющей. Здесь будут требовать композицию, интересную задумку, костюмы. Деятели искусства, культуры не понимают в сложности элементов, они будут оценивать артистическую составляющую. Мне будет интересно. Показательные выступления не несут никакой соревновательной нагрузки, там никто не выбирает, это праздник спорта, подведение итогов старта, зритель имеет возможность еще раз увидеть своих кумиров в более непринужденной обстановке. Здесь же номера будут подвергаться оценке, это придаст дополнительную интригу, нерв», — приводит слова Гончаренко ТАСС.

Турнир шоу-программ пройдет 18 марта в Москве. Организаторы соревнований сообщили, что в состав жюри приглашены уважаемые и узнаваемые профессионалы из различных областей искусства.

Источник: https://tass.ru/sport/17245069
Фигурное катание
Инна Гончаренко
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