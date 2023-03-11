Гимнастка Ворона отказалась делать программу под «Круэллу», чтобы не повторяться с Трусовой

Российская гимнастка Яна Ворона рассказала о том, что не собирается использовать для вольных упражнений музыку из фильма «Круэлла», так как ее использует фигуристка Александра Трусова.

В сборной у Вороны прозвище «Круэлла» из-за специфического макияжа.

«Музыка из фильма «Круэлла» мне нравится, но я не планирую ее ставить на вольные. Она очень монотонная, к тому же ее использует Саша Трусова, а я не хочу повторяться, всегда хочется индивидуальности. Я не воспринимаю себя как снарядницу, всегда старалась подтянуться именно в многоборье. Сейчас проседают брусья, но пока что делаю только то, что могу. Советы взять у Хоркиной? Можно и спросить, почему нет. С Ангелиной Мельниковой мы из одного города, но не скажу, что она мой кумир. Мы дружим, общаемся», — сказала Ворона.

У Вороны на чемпионате России в Казани золото в соревнованиях на бревне и серебро на вольных упражнениях.