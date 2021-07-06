Гербольдт заявила о невозможности выступления дуэта Медведева/Энберт на чемпионатах мира

Чемпионка России среди юниоров, участница чемпионатов мира и Европы, ныне тренер Катарина Гербольдт в разговоре с «СЭ» поделилась мнением насчет перспектив совместных выступлений на профессиональном уровне двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой и призера чемпионата мира и Олимпийских Игр Александра Энберта.

Медведева с Энбертом сейчас готовятся в Сочи к участию в паре в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина».

«Саша — очень хороший, надежный, опытный партнер, — рассказывает Гербольдт. — Для пробы чуть ли не идеальный вариант, но слабо верится в возможность их совместных выступлений в большом спорте, на чемпионатах мира и Европы. Все-таки у него были и остаются серьезные проблемы со здоровьем, из-за которых он и завершил свою спортивную карьеру год назад, хотя они выступали с Наташей Забияко уверенно, интересно. Для шоу его физического состояния достаточно, но чересчур нагружать организм не стоит и вряд ли он будет так рисковать собой».

Отметим, что во время собственной карьеры в парном катании Гербольдт выступала с Энбертом. После этого он катался с Василисой Даванковой и Натальей Забияко. Завершил карьеру Александр в феврале 2020 года, так как не получил разрешение на участие в международных соревнованиях от врачей и предписание о снижении физической нагрузки. Синдром и заболевание фигурист не называл.