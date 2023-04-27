Гербольдт объяснила секрет спортивного долголетия Туктамышевой

Бронзовая призерка чемпионата России Катарина Гербольдт поделилась мыслями о спортивном долголетии Елизаветы Туктамышевой, которая в 26 лет продолжает на равных соревноваться с более молодыми соперницами.

«Это больше вопрос к ней и к ее тренеру. Но, наверно, ее сила заключается в том, что она росла немного в других реалиях, более спокойных. Она росла среди таких, как я, и у нас не было такой гонки за элементами, которые сейчас делаются. Мы об этом даже не могли думать. Не знаю, пойдет ли она на четверной или нет, но, насколько я знаю, периодически или регулярно она исполняет его на тренировках. У нее очень опытный тренер, который, если будет видеть, что элемент готов, то может и вставить его в программу», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».