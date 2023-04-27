Гербольдт прокомментировала слова Косторной о тренерских методах Тутберидзе

Бронзовая призерка чемпионата России в одиночном катании Катарина Гербольдт, которая также известна по своим выступлениям в паре с Александром Энбертом, прокомментировала слова чемпионки Европы Алены Косторной о тренерских методах ее бывшей наставницы Этери Тутберидзе.

«Особо комментировать я это не возьмусь. Единственное что, она каталась достаточно долго у Этери Георгиевны, все ее устраивало, и добилась она с ней высоких результатов. Тогда никаких комментариев не было. Бывает, что спортсмен где-то что-то недополучает в плане своих ожиданий и потом ищет проблему в окружающих, но, в первую очередь, спортсмен всегда должен искать причину в себе. Это мое мнение», — приводит слова Гербольдт «Газета.Ru».

В своем недавнем интервью Косторная заявила, что Этери Тутберидзе добывает результаты любыми методами. В прошлом году три фигуристки из ее группы стали медалистками Олимпийских игр в Пекине.

Напомним, что Косторная ранее тренировалась под руководством Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием 2 месяца быть на испытательном сроке.

Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Сейчас она выступает в парном катании с Георгием Куницей под руководством Сергея Рослякова.