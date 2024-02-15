Гендиректор ФФККР Коган не стал отвечать на вопрос о Валиевой

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган не стал отвечать на вопрос корреспондента «СЭ» о Камиле Валиевой.

— Александр Ильич, разрешите расставить точки над i? — спросил журналист «СЭ» перед жеребьевкой.

— У вас слишком много точек.

— Про Валиеву говорить не будете?

На этот вопрос гендиректор федерации молча поднялся по лестнице Магнитогорского театра оперы и балета на жеребьевку участников Спартакиады.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Все результаты спортсменки с этой даты аннулированы.