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15 февраля, 15:53

Фигуристка Щербакова рассказала об отношении к ледовым шоу

Виктория Кравченко
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Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала об отношении к ледовым шоу. Она заявила, что в год выступает около сотни раз на шоу. Фигуристка заметила, что стала проще относится к подготовке к выступлениям.

«Ну, а в целом про выступления в шоу, конечно, я их очень люблю. Это всегда возможность поделиться со зрителем, как будто такое общение наших фигуристов со зрителем. И это невероятно, всё равно эмоции, когда полный зал, полные трибуны. Так что с огромной радостью выступаю и пробую себя в разных ролях», — рассказала Щербакова в проекте «Встречи с замечательными людьми».

Щербакова тренируется под руководством Тутберидзе с ноября 2013 года. Она является олимпийской чемпионкой 2022 года в одиночном катании, чемпионкой мира (2021) и Европы (2022), победительницей командного чемпионата мира (2021) и трехкратной чемпионкой России (2019, 2020, 2021).

Анна Щербакова
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