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15 февраля, 18:30

Судья Спартакиады посоветовала фигуристам перенести на лед заряд с металлургического завода

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Главный судья Спартакиады по фигурному катанию Ольга Кожемякина обратилась с приветственным словом к участникам соревнованиям на жеребьевке.

— Вы сегодня получили заряд эмоций, девушки его получат завтра — побывав на металлургическом заводе. Желаю вам перенести этот заряд в свои программы, представления — через мастерство и искусство.

Здесь, в Магнитогорске, никогда не было фигурного катания. Мне очень хочется, чтобы зрители, которые придут смотреть наш вид спорта, полюбили его так же, как они любят хоккей, — сказала Кожемякина.

Соревнования по фигурному катанию на Всероссийской спартакиаде сильнейших 2024 пройдут с 16 по 18 февраля в Магнитогорске.

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Фигурное катание
Всероссийская Спартакиада 2024
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