Галлямов рассказал, для чего ведет соцсети

Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, почему общается с болельщиками в соцсетях.

«Для меня общение с болельщиками в соцсетях — своего рода развлечение. Возможность переключить голову, отойти от привычного режима, от тренировок. Решил попробовать и уже четвертый месяц этим занимаюсь. В принципе, интересно. Останавливаться в ближайшее время точно не планирую», — цитирует Галлямова RT.

21 января команда Каллямова проиграла команде Дмитрия Козловского на чемпионате России по прыжкам, который прошел в Москве.