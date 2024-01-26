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Сегодня, 22:45

Галлямов рассказал, для чего ведет соцсети

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, почему общается с болельщиками в соцсетях.

«Для меня общение с болельщиками в соцсетях — своего рода развлечение. Возможность переключить голову, отойти от привычного режима, от тренировок. Решил попробовать и уже четвертый месяц этим занимаюсь. В принципе, интересно. Останавливаться в ближайшее время точно не планирую», — цитирует Галлямова RT.

21 января команда Каллямова проиграла команде Дмитрия Козловского на чемпионате России по прыжкам, который прошел в Москве.

Источник: RT
Фигурное катание
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