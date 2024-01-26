Мозер — о выписке упавшей фигуристки из больницы: «Там все в порядке»

Гендиректор Федерации фигурного катания на коньках Москвы (ФФККМ) Нина Мозер ответила на вопрос «СЭ» о том, выписали ли фигуристку Марию Симонову из больницы.

Ранее тренер 14-летней фигуристки Сергей Росляков прокомментировал «СЭ» госпитализацию спортсменки.

«Выписали ли Марию Симонову из больницы? Я знаю, что там все в порядке, деталей не знаю», — сказала Мозер «СЭ».

24 января во время короткой программы среди юниоров на Всероссийских соревнованиях на призы президента Федерации фигурного катания Москвы девушка упала на лед. Ее партнер не смог удержать спортсменку во время поддержки. Она упала с высоты на бок, ударившись головой.

Несмотря на болезненное падение, фигуристка решила продолжить выступление. Пара завершила программу, получив 42,51 балла. После выступления Симонову увели под руки.